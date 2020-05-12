Ekrem Özdemir: "Hemşireler sağlık sisteminin vazgeçilmezidir"

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, hemşirelerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezleri arasında olduğuna vurgu yaptı.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, hemşirelerin özellikle korona virüsü ile mücadelede ön saflarda yer aldığına dikkat çekti. Hemşireler Haftası dolayısıyla açıklama yapan Özdemir, "Büyük fedakârlıkla yürüttükleri vazifeleri dolayısıyla da herkes tarafından saygı ve takdirle karşılanırlar. Hemşirelerin, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınındaki hayati rolleri, insanlar nezdindeki saygın konumunu daha da pekiştirmiştir. Aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. Tüm sağlık çalışanlarımız gibi hemşire arkadaşlarımız da salgının en başından beri büyük özveri göstererek adeta destan yazmışlardır. Üstelik bu özveriyi, hemşire istihdamı noktasında, OECD ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almalarına rağmen göstermişlerdir" dedi.

Ekrem Özdemir, "Sağlık-Sen olarak, sağlık hizmetlerindeki fiziki iyileştirmelere rağmen başta hemşire kadrosunda çalışanlar olmak üzere sağlıkta istihdam eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu buradan bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Bu sorun, fazla mesai ve zorlu çalışma koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde daha yakıcı hale gelmektedir. Öyle ki çoğu sağlık çalışanı, mesai bitiminde evine gittiğinde çocuğuna zaman ayıracak dermandan yoksun olabilmektedir" şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetlerinin kutsal olduğunu belirten Özdemir, ihtiyaç duyan herkesin hak ettiği hizmeti onurluca almak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

"İcap nöbetleriyle normal nöbetlerde aynı emek sarf ediliyor"

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hakkaniyetli bir döner sermaye sistemi oluşturulmalı, her sağlık çalışanı alın terinin karşılığını hakkıyla almalıdır. Farklı türdeki sözleşmeli istihdam modelleri çalışma barışını bozuyor. Sözleşmeli istihdam türüne son verilmeli, 4-B'liler, vekil ebe ve hemşireler, kamu dışı çalışanlar vb. kadroya geçirilmelidir. 3600 Ek Gösterge sağlık çalışanları için lüks değil, haktır. Verilen sözler tutulmalı, 3600 branş ayırımı yapılmadan, bütün sağlık çalışanlarını kapsayarak çıkarılmalıdır. Sağlıkta Şiddet Yasası tavizsiz bir şekilde işletilmeli, şiddet yapanın yanına kâr kalmamalıdır. Sınavını sahada hakkıyla veren sağlık çalışanları, Unvan Değişikliği Sınavından muaf tutulmalı. Bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız yapılmalıdır. Fedakâr sağlık çalışanlarının çocukları, kreşlerde güven içinde kalmalı. Hastanelerde 24 saat esaslı kreş hizmeti verilmelidir. Lisans tamamlama hakkı 2014 sonrası mezunlara da tanınmalı, fırsat eşitliğindeki zaman engeli kaldırılmalıdır. İcap nöbetleriyle normal nöbetlerde aynı emek sarf ediliyor. İcap nöbeti ücretleri kesintisiz ve eksiksiz ödenmelidir. Sağlık-Sen olarak bu sorunların çözümünün sağlık çalışanlarına hakkın teslimi noktasında adaletin ve vicdanın gereği olduğuna inanıyoruz. Hemşireler Haftası dolayısıyla, bu inancımızı ve kararlılığımızı bir defa daha tekrarlıyor; fedakar ve cefakar tüm hemşirelerimizin bu anlamlı gününü içtenlikle kutluyoruz."