El-ayak parmaklarında uyuşma ve güç kaybı diyabet habercisi olabilir

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, “Hastaların gece yatarken ayakları yanar, yürüdüğü zaman zemini hissetmez, parmak uçlarında yanma ve uyuşma olur. Bu belirtileri gösteren hastalardan mutlaka tahlil istiyoruz" dedi.

Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldız Arslan, diyabetin beyinde hem santral sinir sistemini hem de periferik sinir sistemini etkilediğini belirtti. “Diyabet nörolojik açıdan değerlendirildiğinde en çok kendisini polinöropati ile gösterir. Hastalar ellerindeki ve ayaklarındaki uyuşmadan yanmadan yakınır. Gece yatarken ayakları yanar" diyen Arslan, "Yürürken zemini hissetmediğini söyler. İnsülin kullanan şeker hastalarında sinirler daha çok etkilenir. Çoğu zaman karşılaşıyoruz, hasta diyabeti olduğunun farkında bile değil. Bir bakıyoruz kan şekeri 400'e çıkmış. Belki 10 yıldır diyabet hastası ama bilmiyor. El ve ayaklarındaki yanma ve uyuşma hissi ile geliyor. İşte o zaman yapılan tetkiklerinde diyabeti olduğunu anıyoruz" dedi.

Parmak uçlarından başlıyor

Vücuttaki sinirlerin parmak uçlarına kadar geldiğini, diyabetin sinirleri tutmasının ardından önce parmak uçlarında uyuşma ve yanmanın başladığını sonrasında yukarı doğru ilerlediğini kaydeden Doç. Dr. Arslan, “Bunlar ilk belirtilerdir. Uyuşma ve yanma şeklinde. Biz buna eldiven ve çorap tarzı uyuşma diyoruz; çünkü elimize bir eldiven giydiğimizde eldivenin bittiği nokta ve çorabı giydiğimizde çorabın bilekte bittiğin noktaya kadar bir uyuşma olur. Sonrasında kişi parmak uçlarıyla ince beceriler yapamaz, şiddetli ağrılar olur. Eğer önlem alınmazsa kalıcı güç kaybına kadar gider” şeklinde konuştu.

İnmenin sebeplerinden biride diyabet

Diyabetin beyin damarlarını etkilemesi sonucu kişinin inme geçirme riskinin artacağını anlatan Doç. Dr. Yıldız Arslan, "Hele ki kişide tansiyon da varsa risk 4-5 kat artar. Diyabetin kontrol altında tutulmaması da bu riski daha da katlayan bir faktör. Tüm bunların bir araya gelmesi tedavide komplikasyon riskini artırır. İnme tedavisi sürerken şekerin yüksek olması ilaçların etkisini de azaltıyor” dedi.

Özellikle el ve ayaklardaki uyuşma sırasında bir doktora giderek tedavi ye başlamanın önemine değinen Doç. Dr. Arslan, “önemli olan güç kaybı oluşmadan tanıyı koyabilmek. Tedaviye başlandığı an hastalığın ilerlemesi de yavaşlamış oluyor. Bu aşamada şekerin de kontrol altına alınmasıyla hastalığın sinirlere ilerlemesini yüzde 80 oranında azaltmış oluyoruz” şeklinde konuştu.