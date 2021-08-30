El Ele Müzik Senfoni Orkestrası rüzgarı

Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin kapanış konserinde yüzlerce seyirciyle buluştu.

2021 ocak ayında pandemiden etkilenen sanatçılara destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bünyesinde kurulan “El Ele Müzik Senfoni Orkestrası”, şef Nil Venditti yönetiminde, Bodrum Gümüşlük'teki Antik Taş Ocağı'nda konser verdi. 18. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin kapanış konserine solist olarak Naz İrem Türkmen ve İlyun Bürkev eşlik etti. Türkmen ve Bürkev Bodrumlu klasik müzikseverin büyük beğenisini topladı. Konserde sanatçılar, W.A. Mozart, Pablo de Sarasate, G. Puccini, A. Vivaldi gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Programa, 25 asırlık tarihi taş ocağının etkileyici ortamında W.A. Mozart'ın bir eseriyle başlayan orkestra, bestecinin “Piyano Konçerto No. 13, Do Majör, K. 415” başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eserde Piyanist İlyun Bürkev, solist olarak yer aldı. Daha sonra programa Pablo de Sarasate'nin, “Zigeunerweisen, op. 20” başlıklı yapıtıyla devam edildi. Bu eserin icrasına Naz İrem Türkmen kemanıyla solist olarak katıldı. Programın ikinci yarısına Giacomo Puccini'nin, “Crisantemi, SC 65” adlı yapıtı ile devam edildi. Gecede son eser Antonio Vivaldi'nin, “Dört Mevsim ‘Yaz' Konçerto, Sol Minör, RV 3152” adlı yapıtıydı. “Allegro non molto”, “Adagio e piano - Presto e forte” ve “Presto” başlıklarından oluşan eserde Naz İrem Türkmen kemanıyla solist olarak yer aldı. Programın sonunda ayakta alkışlanan sanatçılara çiçek takdim edildi.

El Ele Müzik Senfoni Orkestrası kuruluşundan bu yana 8 konser verdi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirTube kanalından izleyicisi ile buluştu. Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Tolga Taviş, Can Okan ve Tolga Kulak gibi İzmir'den çıkmış yetenekli şefler “Beethoven 250+1”, “Vivaldi 4 Mevsim” “Muammer Sun'a Saygı” ve “Livaneli'ye Armağan” konserlerinde gönüllü olarak yer aldı.