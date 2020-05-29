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El freni çekilmeyen otomobil merdivenlere uçtu, faciadan dönüldü

İzmir’in Konak ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı merdivenlere uçtu.

İzmir'in Konak ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil yokuş aşağı merdivenlere uçtu. Sokakta çocukların da oyun oynadığı esnada meydana gelen olayda yaralanan olmadı.


Olay, akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 340 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren bir otomobilin sürücüsü aracını yokuşa park etti ve el frenini de tam çekmedi. Bu esnada birden yokuş aşağı hareket etmeye başlayan ve giderek hızlanan otomobil, sokağın karşısındaki merdivenlere uçtu. Otomobil merdivenlerde bulunan inşaat demirlerine asılı kaldı.



Çocukların oyun oynadığı esnada


Çocukların ve vatandaşların sokakta olduğu esnada meydana geldiği iddia edilen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Merdivenlerde kalan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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