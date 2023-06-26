Elas Plastik enerjisini güneşten alacak

Ankara'da faaliyet gösteren ambalaj sanayi sektörünün öncü kuruşlarından olan Elas Plastik, elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla fabrika çatısına 818,4 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için Fokus Enerji ile anlaştı.

Sürdürülebilir bir gelecek için elektrik üretimini yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi amaçladığını belirten Elas Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Gülseven, Ankara'da bulunan fabrikalarının çatısına yaptıracakları güneş enerjisi santrali ile tüketimlerinin ortalama yüzde 70'ini kendi santrallerinden sağlayacaklarını ifade etti.

Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Ömer Fındık da, Türkiye'nin birçok ilinde yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak isteyen şirketlere hizmet verdiklerini dile getirerek, 2023 yılında güneş enerjisine dayalı yatırım taleplerinin ciddi oranda arttığını belirtti.

Projede bin 488 adet panel kullanımıyla tüketimin yüzde 70'ine denk gelen yıllık 1 milyon 137 bin 76 kilowatt saat (kWh) elektrik üretimi hedefleniyor. Bu yatırımla yılda 682 bin 246 kilogram karbon emisyon azaltımı sağlanırken, çevre dostu enerji üretimi sayesinde yılda 32 bin 488 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk enerji üretimi gerçekleştirilecek.