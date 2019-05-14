Elazığ İl Özel İdare Süper Lig'de

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.
Ligi play-off final serisinin 3. maçında Bayraklı Belediyespor'u 75-55 yenen Elazığ İl Özel İdare, seride durumu 3-0 yaparak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Liginde normal sezonu lider bitiren Çankaya Üniversitesi'nin doğrudan yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligine çıkacak 2. takımı belirleyecek final serisindeki 3. karşılaşmada, İzmir temsilcisi Bayraklı Belediyespor, evinde Elazığ İl Özel İdare'yi konuk etti.
İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan Elazığ ekibi, devre arasına da 43-27 önde girdi.
İyi başladığı 3. periyodu da 57-43 önde tamamlayan Elazığ İl Özel İdare, maçı 75-55'lik skorla kazandı.
Evinde oynadığı ilk 2 maçı da kazanan Elazığ ekibi, bu sonuçla seride durumu 3-0 yaparak Kadınlar Basketbol Süper Ligine yükseldi. Elazığ İl Özel İdare'ye kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. Elazığ ekibi, Süper Lig coşkusunu salona gelen taraftarıyla paylaştı.