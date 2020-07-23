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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftlikte elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Olay, bugün öğle saatlerinde Tire'nin Kazantepe mevkiinde meydana geldi. Bir çiftlikte işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Salih Akduman, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer çiftlik çalışanları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Akduman'ı ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Akduman hayatını kaybetti.


Akduman'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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