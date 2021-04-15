Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle tırmandığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali B. (47), meydana gelen elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı. Bu esnada bir anda dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.