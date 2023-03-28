'Elektrik Piyasaları' dersi ile kariyerlerine yön verecekler

Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türkiye enerji sektörü ve elektrik piyasalarının genel yapısını "Elektrik Piyasaları ve Düzenlemeleri" dersi ile öğreniyor. Türkiye'de ilk kez lisans düzeyinde, "Elektrik Piyasaları ve Düzenlemeleri" başlığı altında verilecek seçmeli ders, öğrencilere gelecekteki iş hayatlarında yol gösterecek.

Yaşar Holding şirketlerinden DESA Enerji ve DESA Elektrik Genel Müdürü Cenk Hüner, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde "Elektrik Piyasaları ve Düzenlemeleri" dersi vermeye başladı. Dersi alan öğrenciler, Türkiye enerji sektörü ve elektrik piyasalarının genel yapısı, işleyişi, piyasa otoritelerinin görevleri, enerjinin ve enerji kaynaklarının geçmişi, bugünü ve geleceği, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, hidrojen enerjisi, depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji sertifikaları, iklim anlaşmaları hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca öğrenciler, hem bireysel elektrik faturaları hem de iş hayatına giriş yaptıklarında görev aldıkları şirketlerin elektrik faturalarının kontrol edilmesi, tarife yapılarının doğruluğunun belirlenmesi, muhtemel cezaların önüne geçilmesi konularında da bilgi edinecek.

Cenk Hüner; Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin, dersi piyasa hakkında bilgi sahibi olmak için seçtiklerini belirtti. Halihazırda üniversitenin yanında stajlarına devam eden öğrencilerin ise sektörle ilgili bilgilenmenin kendilerine çok şey katacağını ve kariyerlerini belirleme konusunda yeni bir ufuk açacağını söyledi.

Türkiye'de ilk kez lisans düzeyinde verilen bu dersin içeriği hakkında bilgi veren Hüner, "Enerji; geçmişin, günümüzün ve geleceğin olmazsa olmaz kavramı. Sanayi devriminden itibaren insanoğlunun enerji ihtiyacı katlanarak artıyor. Gerek fosil yakıtlar gerek yenilenebilir kaynaklar gerekse alternatif enerji kaynaklarına sahip olmak ve bu kaynaklardan maksimum enerjiyi üretmek, ülkelerin gündemlerinde üst sıralarda yer alıyor. Son dönemdeki küresel gelişmeler ışığında da enerjinin önemi bir kere daha ortaya çıktı, artan enerji maliyetleri ülke ekonomileri için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Diğer yandan, yapılan uluslararası iklim anlaşmaları ile ülkeler karbon salınımını azaltmak için enerji kullanım miktarları ve çeşitleri ile ilgili birçok köklü değişiklik yapılmasına yönelik taahhütler de bulunuyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında enerjiyi ve enerji piyasalarının tanımak, öğrenmek ve geliştirmenin önemi günbegün artıyor. Bu doğrultuda, 1996 yılından itibaren enerji piyasalarında aktif rol alan DESA Enerji şirketimizin birikimlerini iş hayatına yeni girecek olan gençlerimize aktarmak için çalışmalara başladık" dedi.