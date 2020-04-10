Elektrikte telefonla abonelik işlemlerine geçildi

Aydem Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik Perakende ile İzmir ve Manisa'da hizmet veren Aydem Enerji, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamaya imza attı. Elektrik tedarik faaliyetlerinde öncü ve yenilikçi projelerini hayata geçirmeye devam eden Aydem Elektrik Perakende ve Gediz Elektrik Perakende şirketleri; yeni abonelik, abone devri, güvence bedeli iadesi, güncel güvence bedeli sorgulama gibi abonelik işlemlerinin tamamını 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezine taşıdı. Şirketten yapılan açıklamada müşterilerin, ev veya işyerlerinden hızlı ve kolayca iletişim merkezi üzerinden abonelik işlemlerini yapabileceği duyuruldu. Böylece abonelik işlemleri, müşteri ilişkileri merkezlerinin yanı sıra artık iletişim merkezi üzerinden de yürütülebilecek.

"Büyük kolaylık sağlanacak"

Yeni uygulamanın müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Abonelik işlemlerinin iletişim merkezi üzerinden de yapılabilmesine yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde sayaç okuma süreçlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenlemeler için Demirağ, “Kıyasen fatura düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecek'' dedi.

Kıyasen fatura düzenlemesi

Genel Müdür Çağdaş Demirağ, konu hakkında şu görüşlere yer verdi: "EPDK'nın almış olduğu bu kararla belirtilen bölgelerde hem sayaç okuma personellerinin hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için risk oluşturabileceği gerekçesiyle sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu dönemdeki faturalar kıyasen fatura düzenlemesi kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Kapsama alınan bölgelerin dışında kalan müşterilerimizin ise sayaç okuma ve faturalandırma süreçleri normal seyrinde devam ederek müşterilerimizin tüketimlerine göre faturalandırılacak" diye konuştu.