Elif bebek, annesine el salladı

Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek, hastane odasında görüntülendi. Elif bebek, annesine yatağından el salladı.

Elif bebeğin başka bir yoğun bakım ünitesinde yatan annesi Seher Dereli Perinçek'in evlatlarından haber almak için sürekli talepte bulunması üzerine, çocuk yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık personeli, anne için kısa bir video kaydı yaptı. Görüntüde, Elif bebek bir elinde oyuncağı, annesine el salladı. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Elif'in el sallaması Türkiye'nin içini ısıttı.