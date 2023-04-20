Emekli olan itfaiyeciye AK Parti rozetini Bakan Kasapoğlu taktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Personeli Seferihisarlı Abdurrahman Türkmen, emekli olduktan sonra gönül verdiği AK Parti'ye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından üye yapıldı. Geçtiğimiz yıl 'İzmir'in 30 ilçesi arasında en fazla üye yapan teşkilat' unvanını kazanan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da Türkmen'e siyasi hayatında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesine çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programa katılan Bakan Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından emekli Seferihisarlı Abdurrahman Türkmen'in de üyelik kaydını yapıp parti rozeti taktı.

Törende duygu ve düşüncelerini aktaran Türkmen, “Resmi kurumda çalışmamdan dolayı siyasete giremedim. Cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilik nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda, dünya liderliğine oynayan bir Türkiye için AK Parti çatısı altında canla başla çalışacağız. Beni üye yapan ve rozetimi takdim eden Bakan Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi. Bakan Kasapoğlu ise Türkmen'e, “Yaşın daha çok genç. Partimiz için sahada güzel çalışmalar yapmanı bekliyoruz” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

“Seferihisarlılar ile samimi bir birliktelik yakaladık”

2022 yılında İzmir'deki 30 ilçe içerisinde en fazla yeni üye yapan ilçe teşkilatı olduklarını belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın da, “Partimize katılan her üye bize güç veriyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu yolunda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aydın, ilçe halkı ile çok samimi bir birliktelik yakaladıklarını da ifade ederek, “Seferihisar için yaptığımız her projede hemşehrilerimiz ile birlikte hareket ediyor, onlarla istişare ederek hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın da partimize gösterdiği teveccüh, moralimizi ve inancımızı daha da çok artırıyor” şeklinde konuştu.