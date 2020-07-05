İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli polis memuru balta ile öldürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü.

İzmir'in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü. Yaşanan cinayet sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Bülbüldere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi'ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca'nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı. Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca'ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.'nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.'nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.