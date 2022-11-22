Emlak ve çevre temizlik vergilerinde son gün 30 Kasım

taksit ödemeleri, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü son buluyor.

Emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri yaklaştı. Ödemenin son tarihinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü olduğu ifade edilirken, vatandaşlar emlak borcu olup olmadığını bağlı bulunduğu belediyelerden öğrenebiliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde de gayrimenkulü bulunan vatandaşlar, ödemelerini Aliağa Belediyesinin https://ebelediye.aliaga.bel.tr adresinden üye girişi ile online olarak yapabiliyor.

Borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini ayrıca; Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Yeni Şakran Hizmet Binası ve Helvacı Hizmet Binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebiliyor.

Yine vergi ödemelerini banka şubesinden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların, Aliağa Belediyesinin TR95 0001 2009 7270 0007 0000 05 numaralı Halk Bankası hesabına veya posta çeki ile 233101 numaralı hesaba kolayca gerçekleştirebileceği aktarıldı.