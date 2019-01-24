Emniyet Müdürü Aşkın, trafik polisinin şehit olduğu kazayı anlattı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kazada şehit olan görevli trafik polisiyle ilgili, "Arkadaşımız, başka bir trafik kazasına tedbir almak için diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için orada idi" dedi.

Torbalı ilçesinde, görevli trafik polisi Tahir Kartal (27), bir kazada yol güvenliğini sağlamak isterken, başka bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, polisi memurunun şehit düştüğü Torbalı Devlet Hastanesi'ne geldi. Kazayı anlatan Emniyet Müdürü Aşkın, "Arkadaşımız, başka bir trafik kazasına tedbir almak için, diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için orada tedbir alıyordu; duba dizerken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu bariyerlerden aşağıya düşüyor yüksekten. Sağolsun doktorlarımız çok ciddi müdahale ettiler; ama hastanede arkadaşımız şehit oldu. Allah milletimize bir daha şehit acısı göstermesin" dedi.

Emniyet Müdürü Aşkın, şehit trafik polisi için yarın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenleneceğini de söyledi.

Trafik polisi nasıl şehit düştü?

İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü'nde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi almak istedi. Bu sırada, 35 COM 58 plakalı araç, yol güvenliğini sağlamak isteyen ve duba dizen Tahir Kartal (27) isimli görevli trafik polisine çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle bariyerlerden aşağıya düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, daha sonra da ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştu.

Kaza sonrasında araç sürücüsü de gözaltına alınmıştı.