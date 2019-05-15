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Empati yaparak engelliliğin farkına vardılar

Çeşme Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu öğrencileri ve velileri, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen "Empati" temalı etkinlikte, kendilerini engellilerin yerine koyarak engelliliğin farkına vardı.

Çeşme Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu öğrencileri ve velileri, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen "Empati" temalı etkinlikte, kendilerini engellilerin yerine koyarak engelliliğin farkına vardı.


Çeşme Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, 'Çizgi' projesi kapsamında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası için "Empati" temalı etkinlikler gerçekleştirdi.


Okulun yönetici ve öğretmenleri, etkinliklere sadece öğrencileri değil velileri de dahil ederek, toplumsal alanda daha fazla farkındalık oluşturmak ve günün önemini hissettirmeyi amaçladı.


Ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldığı etkinlikte, görme engellilerin yemek yerken neler hissettiklerini anlamak için öğrenciler gözleri kapalı yemek yeme deneyiminde bulundu. Daha sonra katılımcılar, bedensel engellilerin engelleri nasıl aştığını anlamak için ayakları ve ağızlarıyla resim yaparak anlamaya çalıştı. Bir öğrenci velisi, “Kendimi daha önce engellilerin yerine hiç koymamıştım. Hayatın onlar için zor olduğunu ve onlara hayatı kolaylaştırmak gerektiğini farkettim” dedi.

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