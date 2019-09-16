Emre Aydın'dan “İzmir'e dönüş” konseri

“İzmir'e dönüş Mavibahçe'de kutlanır” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik ünlü şarkıcı Emre Aydın konseriyle son buldu.

Yazın bitişi ve okulların açılmasıyla birlikte şehre dönüş başlarken, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, kente dönüşe özel bir etkinlik programı hazırladı. Kent Meydanında 15 Eylül Pazar günü tüm gün boyunca süren etkinlikler, İzmirliler'e neşeli ve eğlenceli saatler yaşattı. Dart turnuvası, kutu oyunları ve langırt oyunu ile heyecanlı saatler yaşayan İzmirliler, saç tasarım, festival makyajı ve geçici dövme stantlarında da her tarzda birbirinden farklı stile sahip olurken, festival heyecanını da yaşadı. MaviBahçe Kent Meydanında düzenlenen Tezgah konseri ile eğlence doruğa çıktı.

Katılımın ücretsiz olduğu Şehre Dönüş Festivali ünlü şarkıcı Emre Aydın konseri ile final yaptı. Saat 20.00'de Kent Meydanında sahneye çıkan Emre Aydın, canlı performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzleyiciler, ünlü şarkıcının parçalarını hep bir ağızdan söyledi.