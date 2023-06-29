Emre Tanışan, Petkimspor'da

Aliağa Petkimspor, Tofaş'tan 24 yaşındaki pivot oyuncu Emre Tanışan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma ve David Efianayi'yi duyurmuştu. Petkimspor, son olarak Tofaş'ta pivot pozisyonunda oynayan Emre Tanışan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Tofaş forması giyen power forward Emre Tanışan, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.