En az 3 ay süren ağrı kronik ağrı

Tural Bayramov, kronikleşen ağrıların kişilerin hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi. Algoloji uzmanlarının kanser ağrıları; dahil, baş, bel, eklem ağrıları gibi her türlü kronik ağrının ve tedaviye dirençli şiddetli akut ağrıların tanı ve tedavisini yaptığını vurgulayan Uzm. Dr. Bayramov, "Ağrı çekmek kaderiniz olmasın” dedi.

Herkesin ara sıra ağrı ve acı çekebileceğini; ancak kronik ağrının tipik ağrıdan farklı olduğunu ifade eden Kent Alsancak Tıp Merkezi Algoloji (Ağrı) Uzmanı Dr. Tural Bayramov, dünya genelinde 1,5 milyardan fazla insanın kronik ağrısı olduğunu söyledi. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bel ağrısının en sık kronik ağrı nedenlerinden biri olarak ortaya koyulduğunu kaydeden Uzm. Dr. Bayramov şöyle konuştu:

"Kronik ağrı, en az 3 ay süren ağrı olarak tanımlanır. Artritten kansere ve daha fazla birçok temel nedeni vardır. Kronik ağrı ile vücudumuz, bir yaralanma iyileştikten sonra bile beynimize ağrı sinyalleri göndermeye devam eder. Bu birkaç haftadan yıllarca sürebilir. Kronik ağrı, hareket kabiliyetimizi sınırlayabilir ve esnekliğimizi, gücümüzü ve dayanıklılığımızı azaltabilir. Bu, günlük görevleri ve aktiviteleri atlatmayı zorlaştırabilir. Vücudumuzun hemen hemen her yerinde kronik ağrı oluşabilir ve etkilenen çeşitli bölgelerde farklı hissedilir. Yaşlanan nüfus, diyabetin artması ve kanserden sağ kalım oranlarının artması nedeniyle önümüzdeki yıllarda kronik ağrı prevalansının (sağlık sorununun toplumdaki büyüklüğü/sıklığı) artması beklenmektedir. İsveç'te yapılan epidemiyolojik bir çalışmada kronik ağrı prevalansının yüzde 54 olduğu bildirilmiştir.”

"İnsanın hayatını cehenneme çeviren kronik ağrılar kader olmamalıdır"

Öte yandan, kronik ağrısı olan kişilerde, kronik ağrısı olmayanlara göre üç kat daha fazla depresyon ve anksiyete gelişme durumu olduğuna dikkat çeken Kent Alsancak Tıp Merkezi Ağrı Uzmanı Bayramov sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanın hayatını cehenneme çeviren kronik ağrılar kader olmamalıdır. Algoloji uzmanları kanser ağrıları dahil, baş ağrıları, bel ağrıları, eklem ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı kronik ağrılar, kas-iskelet sistemi ağrılar, nevraljiler gibi her türlü kronik ağrının ve tedaviye dirençli şiddetli akut ağrıların tanı ve tedavisini yapmaktadırlar. Karmaşık tıbbi geçmişi ve çok boyutlu ağrı sendromları olan kişiler için tedavi çok yönlü olabilir ve karmaşık müdahaleler gerektirebilir. Bunlar arasında en son ilaç tedavileri, girişimsel ve enjeksiyon tedavileri, rehabilite edici yaklaşımlar, implante edilebilir ağrı yönetimi cihazları ve trombosit açısından zengin plazma ve kök hücre enjeksiyonları gibi rejeneratif tedaviler yer alır. Kronik ağrı tedavisinin temel amacı ağrıyı azaltmak, hareketliliği artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir."