En büyük 100'de Torbalı damgası

Torbalı listede 12 firmayla yer aldı. Başarıyı değerlendiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Abdulvahap Başkanı Olgun, "Torbalı'nın başarısı özel teşviklerle ödüllendirmeli" dedi.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)'DA düzenlenen toplantıda açıklandı. Üretim ve satışa göre yapılan değerlendirmede; birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya, üçüncü İzmir Demir Çelik ve dördüncü Philip Morris oldu. Raporda, üretimden satışlar itibariyle 100 firmanın yüzde 79.7'sinin; kimya, gıda, demir, çelik metal döküm sanayide yoğunlaşmış durumda olduğu öğrenildi.

Üretimden satışa hazırlanan listede Torbalı 12 firmayla yer aldı. Listeye giren Torbalılı firmaları arasında ilk sırayı Philsa Philip Morris aldı.

Torbalı Ticaret Odası Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin başarısını değerlendirdi. Üretim ve ekonomi alanında gelen bu sevindirici haberlerin mutluluk verici olduğunu ifade eden Torbalı Olgun, "İlçemizdeki firmalar gerek üretimlerini gerekse satışlarını her yıl artırıyor. Bu sayede listedeki firmalarımızın hem sayısı hem de sıralaması artıyor. İlçemiz adına gurur verici. Torbalı olarak hem Türkiye, hem İzmir'in hem de Ege Bölgesi'nin 100 akı olmaya devam ediyoruz. Tabiki bunun ödüllendirilmesini bekliyoruz. Torbalı'nın başarısı özel teşviklerle ödüllendirmeli. Bunca rekoru kıran bir ilçenin teşvik ve yatırım desteklerinde özel bir statüde yer alması gerekiyor" diye konuştu.