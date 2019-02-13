En güzel hediye tatlı dil

Çiftler tarafından ‘14 Şubat Sevgililer Günü' gibi özel günlerde neredeyse zorunluluk haline getirilen hediye alışverişi de bu yollardan sadece biri. Ancak uzmanlara göre, içten bir iltifat ya da takdir etmek maddi bir hediyeden çok daha değerli.

Her insanın sevme ve sevilme ihtiyacı olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Özyurt, çiftler arasında kullanılan 'onaylayıcı' cümlelerin önemine dikkat çekti. Özyurt, “Büyük-küçük, zengin-fakir, eğitimli-eğitimsiz, kadın-erkek hepimiz sevmek ve sevilmek isteriz. Belki de bu yüzden sevgililerimiz ve eşlerimiz hayatımızda önemli bir yer tutar. Hepimizin sevgimizi, aşkımızı ifade ederken kullandığı farklı yollar bulunur. Yazar Gary Chapman bu ifadeleri beş grup altında toplamıştır. Bunlardan en önemlisi onaylayıcı sözcükler kullanmak. ‘Bugün çok güzelsin', ‘Bana yardım etmenden çok mutlu oluyorum', ‘Bu renk sana çok yakışmış' gibi iltifat ya da takdir etmek sevgimizi ifade etmenin en önemli yollarından biridir. Bir başka sevgi ifadesi ise kaliteli zaman geçirmektir. Tüm dikkat ve ilginizi bir süre için sevgilinize veya eşinize odaklamanızı ifade eder. Baş başa yemek yerken gözüne bakmak, birlikte el ele yürüyüşe çıkmak gibi. Kaliteli zaman geçirmek sadece fiziksel yakınlığı değil tüm dikkatinizi sevdiğinize vermeyi ve o süreyi onunla birlikte yaşamayı ifade eder" dedi.

"Tek bir papatya da yeter"

Hediye almanın da bir sevgi ifadesi olduğunu ancak bunun illa ki pahalı hediyelerden oluşması gerekmediğinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Özyurt, sevgi dilinin de ne anlama geldiğini anlattı. Özyurt, "Hediye almak bir başka sevgi ifadesidir. Ancak hediye almak mutlaka pahalı bir şeyler satın almak anlamına gelmez. Kendi yaptığınız ve sevginizi ifade eden bir kart da, kırlardan kopardığınız bir papatya da ideal bir hediye olabilir. Hizmet içeren davranışlar da sevginin bir ifadesidir. Sevgiliniz üşüdüğünde ceketinizi vermeniz, sofrayı kurmanız, hastayken bir çorba yapmanız hepsi sevgimizi göstermenin birer yoludur. Bir de çok önemli başka bir sevgi ifadesi vardır ki bu da fiziksel temastır. Ağlarken sevgilinize sarılmanız ya da el ele tutuşmanız hepsi sevginizi ifade etmenin bir yoludur. Yine Gary Chapman'a göre bu sevgi dillerinden bir ya da birkaç tanesini baskın olarak kullanırız. Eğer sevgilinizle sizin sevgi diliniz uyumlu değilse karşılıklı olarak birbirinizi sevdiğinize olan inancınız tam gelişemez. O nedenle bu Sevgililer Günü'nde bir değişiklik yapın ve sevgilinizin sevgi diline dikkat edin ve onun sevgi dilinden konuşun. Böylece en temel ihtiyaçlardan biri olan sevme ve sevilme ihtiyacı tatmin edilsin. Sevgi dilleri de konuştuğumuz diller gibidir, iki farklı dili konuşan insan nasıl anlaşmakta zorluk çekerse, iki farklı sevgi dilini kullanan insan da birbirinin sevgisinden emin olmakta zorlanır. Öyleyse sevgilinizin sevgi dilini konuşmayı öğrenin" ifadelerini kullandı.