En iyi çağrı merkezi ödülü İzmir'de o hastanenin

Bilgi Sistemleri Centricall tarafından düzenlenen, cevapsız çağrı sayısı oranı en az olan ve en kısa sürede müşteri temsilcisine ulaşabilme gibi kriterlerin değerlendirildiği ödüllerde, Medical Park İzmir en iyi çağrı merkezi ödülünü almaya hak kazandı.

Ödül ile ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Çağrı Merkezi Ekip Lideri Ziver Tolga Handanoğlu, "Centricall tarafından her yıl verilen ödüllerde bu yıl müşteri memnuniyeti en yüksek çağrı merkezi seçildik. 32 çağrı merkezi arasından arayan müşterilere en hızlı yanıt veren olmamız bu ödülü kazanmamızdaki ana kriterdir. Çağrı merkezi olarak ana hedefimiz olan müşteri memnuniyetini bu ödül ile taçlandırmış olduk" dedi.