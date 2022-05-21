En küçük çocuğunun yanında karısını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde 5 yaşındaki çocuklarının yanında bıçakla eşini öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Metin Aydoğdu (37), üç çocuğunun annesi Cansu Aydoğdu'nun (31) yaşadığı ailesinin evine geldi. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Aydoğdu, eşi Cansu Aydoğdu ve kavgaya dahil olan eşinin annesi Nedime G.'ye (49) yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Ayrı yaşadığı eşi ve kayınvalidesini defalarca bıçaklayan koca, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Kadınların çığlıklarını duyan çevre sakinleri ise durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen anne ve kızı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Cansu Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Cansu Aydoğdu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, hastanede tedavisi süren Nedime G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

5 yaşındaki çocuğunun yanında bıçaklamış

Cansu Aydoğdu'nun hayatını kaybettiği, Nedime G.'nin de ağır yaralandığı olayla ilgili korkunç bir detay ortaya çıktı. Metin Aydoğdu'nun, Cansu Aydoğdu'ya sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, bu sebeple Cansu Aydoğdu'nun boşanma davası açtığı ve çiftin önümüzdeki haziran ayında da boşanma davaları olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşanan korkunç olayda çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuğu D.A.'nın da evde olduğu belirtildi.

Tutuklandı

Buca ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanan Aydoğdu, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.