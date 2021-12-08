En özel konser

Öğrenciler, verdikleri piyano konseriyle Beethoven'dan Bach'a, Mozart'tan Chopin'e kadar farklı bestecilerin eserlerini seslendirerek unutulmaz bir performansa imza attı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde, üniversite sınavının ardından girdikleri yetenek sınavında da başarılı olarak kabul edilen ve farklı sınıflarda eğitimlerini sürdüren dört öğrenci, “Kampüste öğle konserleri” serisi kapsamında bir dinleti sundu. 3. sınıf öğrencileri Down sendromlu Sera Özler, otizmli Alara Arslan ve Asperger sendromlu Emir Tosunoğlu ile 2. sınıf öğrencisi otizmli Doğa Tırpan, piyanonun başına bu kez, üniversitedeki akademisyenler, çalışanlar, öğrenciler için geçti.

Selçuk Yaşar Kampüsü fuaye alanındaki konserde; Sera Özler, Schubert'in German Dance Op.33, Beethoven'un Sonata Sol Majör ile Heller'in Etüd, Alara Arslan Beyer'in No.74 ve No.83, Doğa Tırpan Bach'ın Gavotte, Burgmuller'in La Cloche Des Matines ve Beethoven'ın Sonata Op.42-2 Sol Majör, Emir Tosunoğlu ise Mozart'ın Rondo Alla Turca, Chopin'in Prelude Op.28/15 Rain Drop ve Bergmuller'in Op.109 No.1 Etüd eserlerini seslendirdi. Dört genç sanatçının piyano performansı büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni, “Bölümümüzde bugüne kadar Cem Vardarcı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun oldular. Bugün de birçok özel öğrencimiz eğitimlerine farklı sınıflarda devam ediyor. Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam biçimi. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini bugün bir kez daha görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine örnek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay da, dört gencin sanat ve eğitim hayatında yaptıklarının, diğer bireylere örnek olarak onları bu yolda cesaretlendirmesini istediğini söyledi.