En uzun gecede 'arabalı sinema' keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirecek. İnciraltı'nda kurulacak dev perdede Yılmaz Erdoğan'ın "Kelebeğin Rüyası" adlı filmi gösterilecek. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile arabalarda rahatlıkla dinlenebilecek. İzleyicilere patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1950'li yıllarda Amerika'da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada yaygınlaşan Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğini "yılın en uzun gecesi" olan 21 Aralık'ta İzmirlilerle birlikte gerçekleştirecek. Sinemaseverler, arabalarından inmeden sinema keyfi yaşayacak.

İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulacak dev perdede, Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Kelebeğin Rüyası" adlı film gösterilecek. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat'ın paylaştığı, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini anlatan filmin gösterimi saat 21.00'de başlayacak. Filmin sesi, kapalı devre radyo sistemi ile dışarıya ses verilmeden arabalarda rahatlıkla dinlenebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, otomob illeri içerisinde yıldızlar altında film izleme keyfini yaşayanlara patlamış mısır, gazoz ve salep de ikram edecek.

120 otomobil ile sınırlı olan etkinliğe katılmak için internet üzerinden yapılan kayıtların ise kısa süre içinde tamamen dolduğu bildirildi.