Çeşme Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, "Farkında ol, fark yarat" yürüyüşü gerçekleştirdi. Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, "Engeller sevgiyle aşılır" dedi.

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede, 10-16 Mayıs tarihlerinde, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Çeşme Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle, Çeşme çarşısında yürüyüş düzenlendi.

Bando eşliğinde düzenlenen yürüyüş sırasında, Çeşme esnafı ve vatandaşlar, yürüyüşü cep telefonları ile kaydettiler. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

"Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları var"

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, "Farkında ol, fark yarat" yürüyüşüyle toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "İnsanlar birbirlerinden farklı olabilirler. Fakat herkes eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri, yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları var. Onları soyutlayıp, ötekileştirmek yerine, bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

"Sevgiyle engellerin aşılabileceğinin farkında olmalıyız"

Çeşme Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Tijen Tekin de yaptığı konuşmada, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, farklı etkinliklerle, çeşitli kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medyada ele alınarak, çeşitli faaliyetler yapılarak, toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda yer edinmeleri, bu hayatın bir parçası olarak yaşamlarını devam ettirmeleri için; hem birey, hem de toplum olarak üzerimize düşenleri, bizlerin de potansiyel bir engelli adayı olduğu gerçeğini de gözardı etmeden, sorumluluklarımızı etkin bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bir engelimiz olsun ya da olmasın, hepimizin her alanda aynı haklara ve eşit derecede sahip olduğumuzun bilincine varmalıyız. Engel türlerine uygun düzenlemelerle ve sevgiyle engellerin aşılabileceğinin farkında olmalıyız" şeklinde konuştu.

Etkinlik, Çeşme Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören Duygu Kulaksız'ın okuduğu şiirin ardından sona erdi.

Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Engelliler Meclisi Başkanı Pınar Foral, Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri; Mahalle ve Muhtarlar Meclisi Başkanı ve Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Poyraz, Çeşme Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Tijen Tekin, Çeşme Halk Eğitim Müdürü Hasan Zeki Elvanlı, çeşitli ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.