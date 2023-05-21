Engelleri ‘sporla' aştılar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), ‘Sporla Engelleri Aşıyoruz' temasıyla düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi sporcularını konuk etti. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari çalışanların katılımıyla kampüste gerçekleşen turnuvada heyecan dolu anlar yaşandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, İEÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Spor Koordinatörlüğü ve Engelli Destek Birimi'nin iş birliğiyle gerçekleşti. Turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları Bayram Koşak, Kübranur Narmut, Fehmi Doğan ve Saliha Yılmaz'ın yanı sıra İEÜ'den de 28 kişi katıldı. Engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen turnuvaya katılan herkes birinci ilan edildi.

İEÜ Engelli Destek Birimi Koordinatörü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Barış Gürpınar, herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, "Eğer sağlıklı bir toplum içinde yaşamak istiyorsak, ulaşılabilir ve kapsayıcı bir yaşam oluşturmalıyız. Bu hedefe ulaşmanın en keyifli ve verimli yollarından bir tanesi de spordur. Harika bir gün geçirdik, maçta keyifle de yenildik. Birlikte olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha hissettik" diye konuştu.

"Sporun gücünden yararlandık"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, önümüzdeki dönemde de farklı alanlardan sporcuları kampüste konuk etmeye devam edeceklerini söyledi. Palalı, "Kampüsümüze gelerek bizimle birlikte olan 4 sporcumuza çok teşekkür ediyoruz. Sporun birleştirici, bütünleştirici, sosyalleşmeyi artıran bir gücü var. Biz de turnuvamıza bunu yansıttık. Turnuvaya katılan herkes oldukça eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşadı. Bazı maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Hem turnuvaya katılanlar hem de izleyiciler mutlu bir gün geçirdi. Turnuvamızı geleneksel hale getireceğiz ve önümüzdeki dönemde içeriğini daha da genişleterek sürdüreceğiz" dedi.