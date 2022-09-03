Engelleri yazarlıkla aştı, okurlarıyla buluştu

Ilıca Kültür ve Sanat Derneği tarafından, Çeşme Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Çeşmeli Yazarlar Okur Buluşması'na katılan engelli yazar Ece Beşer, etkinlikte yaptığı tanıtım konuşmasıyla da dikkatleri üzerinde topladı.

1988 doğumlu olan, Yaşar Üniversitesi Radyo-Sinema-Televizyon bölümünü 3'üncükle bitiren Ece Beşer, yaz aylarında, engelli ikiz kardeşi ve ailesiyle birlikte Çeşme'de yaşıyor.

"Dört Tarafım Engel" adlı, İngilizce ve Türkçe baskılı kitabı bulunan Ece Beşer, Ilıca Kültür ve Sanat Derneği'nin daveti üzerine Çeşmeli Yazarlar Okur Buluşması'na katıldı. Kitabını okurları için imzalayan Beşer, diğer Çeşmeli yazarlar gibi kürsüye gelerek kendisini tanıttı. Yürüteciyle kürsüye gelen Ece Beşer, yaptığı tanıtım konuşmasıyla da dikkatleri üzerine çekerek, alkış aldı.

"Soran, sorgulayan birisiyim"

Engelleri, kitap sevgisiyle ve ilk kitabı Dört Tarafım Engel ile aşan ve yazarlık hayalini gerçekleştirerek aşan Ece Beşer, "Genç insanların genç yaşta ölümleri beni yaraladığı ve çok üzdüğü için 'Dört Yanım Engel' adlı kitabımı yazdım. Bence iyi bir kitap oldu. İnsanların genç yaşta hayatlarını kaybetmelerini sorguladım. Ben, hep soran, sorgulayan birisiyim. Kitap okumayı da çok seviyorum. Aziz Nesin'in kitaplarını çok beğeniyorum. Yazar olmak hayalimdi. İlk kitabımla bu hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

Beşer, ikinci kitabında otobiyografisini yazdığını, kitap ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ikinci kitabını da okurlarının beğeneceğini umduğunu sözlerine ekledi.