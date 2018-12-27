Engelli bireyler, Mehmet Akif anmasında

İzmir Valiliği İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce 'Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Engelsiz Yürekler' proje etkinliğinde, görme engelli Fatma Işık Kaya program esnasında resim çizerken, konuşmalar da işaret dili ile aktarıldı.

İzmir Valiliği İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Engelsiz Yürekler” proje etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy'un 82. ölüm yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene, İzmir Vali Yardımcısı Sebahattin Kapucu, Kurmay Albay Mehmet Ali Toroslu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi 2. Başkanı Orhan Aydın, engelli ressam Fatma Işık Kaya ile gaziler ve engelli bireyler katıldı.

Programda, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri tarafından çekilen ve engellilerin hikayelerini ve teknolojik projelerini anlattığı video sunumu da yer aldı. Törende yapılan konuşmalar ayrıca işaret diliyle aktarıldı.

"Hayatında ufuk açmış insanlar"

İzmir İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Hatice Suna Bina, "Engeline rağmen azim ve kararlılıkla yol almış zincirleri kırarak kendi hayatında ufuk açmış insanları bu sahneye çıkardık. Onları sizlerle, yolun başında olan ve kanatlarını nasıl çırpması hususunda ışığa ihtiyacı olan gençlerimizle buluşturarak zihinlerde farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.

“Engelleri tanımayan destansı anlatılarla dolu”

Bina'nın ardından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Resul Yavuz, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Harbimizin Evrensel Mesajı” başlığı ile sunum yaptı.

Yavuz, “Türk tarihi engellerle dolu olan meşakkatli yolda, engelleri tanımayan destansı anlatılarla doludur. İstiklal Şairimiz, 1873 yılında İstanbul'da dünyaya geldiğinde 19. yüzyıl tamamlanmak üzereydi. Badirelerle dolu bir yüzyıldı. Buhranla geçen bir dönemdi. O dönemin çocukluğu ve gençliğini anladığımızda Mehmet Akif'in nasıl bir birikimle İstiklal Mücadelemize sahip olduğunu daha iyi anlıyoruz. 100 yıl önce Akif'in çağdaşı olsaydık o badireli dönemi yaşayacaktık. Onlar ellerinde bir imparatorluğun çöküşünü ve bin bir güçlükle hiçbir engel tanımadan Anadolu topraklarında Mustafa Kemal'in önderliğinde bir devletin doğuşuna şahitlik ettiler” diye konuştu.