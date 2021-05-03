Engelli genci streç filme sarıp eziyet etmişlerdi, savcı 35'er yıla kadar hapis istedi

İzmir'de, yüzde 50 engelli gencin iş arkadaşları tarafından streç filme sarılıp eziyet edildiği görüntülerin ardından mahkeme savcısı, sanıkların 18 yıldan 35 yıla kadar hapsini istedi.

İzmir'de, 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir firmada çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli A. H. (19), iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda engelli genç, iş yerinde çalışan Nurullah S. ile Fırat K. tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ali S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşıldı ve engelli gencin eşi R. H. videoyu fark edince hemen suç duyurusunda bulundu. Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürerken, Nurullah S. ile Fırat K. olayın şaka olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. A.H. iş yerinde kafasından yaralandığı, Fırat K.'nın Nurullah S.'ye "A.'ı öp de geçsin" dediği ve eliyle engelli gencin kafasını yukarı kaldırmaya çalıştığı ifade edildi. Engelli gencin bu sırada eliyle ağzını kapatarak kendini korumaya çalıştığı; ancak iki kişiye karşı koymayınca cinsel istismarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu sırada Nurullah S.'nin Fırat K.'nın cep telefonunu diğer arkadaşları Ali S.'ye vererek bu anları videoya çekmesini istediği de vurgulandı.

Engelli gencin cinsel istismara uğrarken çekilmiş görüntülerin de ortak WhatsApp grubunda paylaşılarak ifşa edildiği de ifade edildi.

35'er yıla kadar hapsi istendi

Mahkeme savcısı bu olayda, iş yerinde ustabaşı ve atölye sorumlusu olarak çalışan sanıklar Fırat K. ve Nurullah S'nin aynı iş yerinde çırak olarak çalışan A. H.'ye yönelik eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde kalmadığını belirterek, daha yüksekten cezalandırılmalarını talep etti. Savcı her iki sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işledikleri gerekçesiyle 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Ayrıca cinsel istismarın mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi nedeniyle yarı oranında, birden fazla kişi ile birlikte yapılmasından dolayı da cezanın yarı oranında arttırılmasını talep etti.

Yine savcı, başkasına ait ses veya görüntüleri ifşa etme suçu nedeniyle sanıkların 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı son savunma için süre istedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.