Engelli gençlerin askerlik gururu

İzmir Bayraklı Belediyesinin engelli branşlarındaki spor kurslarına katılan kursiyerler, 57'nci Topçu Tugayı'nda düzenlenen temsili törende yemin ederek terhis oldu. 19 genç, bir günlüğüne askerlik yapmanın sevincini yaşarken, ailelerini de duygulandırdı.

Engelliler Haftası çerçevesinde Bayraklı Belediyesi kursiyerlerinden 19 engelli genç, bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirdi. Bornova 57'nci Topçu Tugayı'nda düzenlenen ve 108 kişinin katıldığı yemin töreninde, aileler de duygu dolu anlar yaşadı. Bayraklı Belediyesinin spor branşlarındaki kurslarına katılan 19 engelli birey için yemin töreni öncesi Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde kına töreni de yapıldı. Şarkılar ve marşlar eşliğinde eğlenen gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Vatani görev öncesi ellerine kına yakılan gençler, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Elleri kınalı engelli gençler, Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Hep bir ağızdan “en büyük asker bizim asker” sloganları atıldı. Terhis belgelerini alan erler, yaptıkları tören geçişi ile ailelerini gururlandırdı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Hayatın hiçbir alanında engel tanımıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin mutluluğunu görmek hepimizi gururlandırıyor. Onların yüzünün gülmesi, her şeye bedel. Bu çerçevede düzenlenen törenle vatani görevlerini yerine getiren tüm gençlerimizi kutluyorum” dedi.