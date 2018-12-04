Engelliler Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü Seferihisar'da açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, engellilerin mesleki eğitimi ve sosyalleşmesi hedefiyle kurulan Engelliler Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Eğitim tesisinde, zihinsel ve bedensel engellilerin bireysel ve grup eğitimlerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirecek eğitim uygulamaları da bulunuyor.

Seferihisar ilçesinde, yapımı tamamlanan Engelliler Eğitim ve Sosyal Yaşam Kampüsü için tören düzenlendi. Engelli vatandaşların mesleki eğitimi ve sosyalleşmesi için Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Engelsiz Yaşam ve Çevre Derneği, Özel Can Arkadaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklaşa protokolüyle hayata geçirilen, 21 derslik ve 4 atölyeden oluşan tesisin açılışına çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkezin önemine değindi. Soyer, "Bu tesis aslında bir zihniyet değişikliğinin göstergesi; çünkü engellileri izole ederek, hayattan kopartarak, sadece yaşamlarını sürdürmelerinin yeterli görüldüğü dönemler geride kaldı. Tüm gelişmiş toplumlarda olduğu gibi; onları hayata entegre etmek, mesleki becerilerini geliştirmek, hayatın içinde olmalarını sağlayan bir anlayış hakim. Bu anlayışı da hepimizin benimsemesi gerekiyor. Bugün açtığımız eğitim merkezi bu amaca yani engelleri hayata dahil etmeye ve birlikte yaşamayı mümkün kılan bir anlayışa hizmet edecek. İçinde meslek edinme atölyeleri, mutfak atölyesi, spor salonu gibi bir çok ünite var. Bu da onları hayata kazandıracak önemli bir ayrıntı olacak. Seferihisar için gurur kaynağı bir merkezimiz oldu. Deniz Tolga İnci'yi, ailesini ve bütün çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Açılış sırasında, Seferihisar'ın kardeş şehri Almanya'nın Hamm Büyükşehir Belediyesi'yle de bir protokol imzalandı. Hamm Belediyesi ve Özel Can Arkadaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi arasında imzalanan protokole göre; Seferihisar ve Hamm'da yaşayan engelliler bir araya getirileceği ve ortak projeler üretmeleri sağlanacağı belirtildi.

Turabiye Mahallesi'ndeki açılışa ayrıca; Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Garnizon Komutanı Levent Aksoy, Almanya Hamm Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Rainer Berges, Almanya İzmir Başkonsolusu Dr. Rainer Lassig ve çok sayıda davetli katıldı.

Kampüste neler var?

Engellilerin mesleki eğitimi ve sosyalleşmesi hedefiyle kurulan tesis içerisinde; iş, mutfak, sanat ve müzik atölyeleri bulunuyor. Eğitim tesisinde, zihinsel ve bedensel engellilerin bireysel ve grup eğitimlerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirecek eğitim uygulamalarına da yer verileceği kaydedildi. Tesiste yine engellilerin spor aktiviteleri için spor salonun da bulunduğu kaydedildi.