Engelliler Haftası etkinlikleri korona virüsüne takıldı

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar tarafından yapılan açıklamada, "Etkinlikleri korona virüsü nedeniyle yapamıyoruz. Bu zor günlerde evde kalma sürecindeki engellilerimizin ruh ve beden sağlıklarını korumak büyük önem taşımaktadır" dedi.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yaptı. Bayar, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak ilçedeki engellilerle birlikte kutlanan 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerini bu yıl korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirtti.

Engelliler Haftasının engellilerin sorunlarını, eksiklerini ve paylaşımlarını dile getirdikleri bir süreç olduğunu kaydeden Aytaç Bayar, "Tüm dünyada yaşayan engelliler gibi ülkemizde yaşayan engellilerinde birçok sorunu vardır. Ülkemizdeki engellilerin yaşadıkları sorunları özetlemek gerekirse; mimari sorunlar, ulaşılabilirlik, eğitim, iş bulma gibi daha birçok sorun sıralanabilir. Bu zor günlerde evde kalma sürecindeki engellilerimizin ruh ve beden sağlıklarını korumak büyük önem taşımaktadır. Aliağa Engelliler Derneği olarak engellilerimize bu zor süreçte her türlü desteğimizi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın üstün gayretleri ile milletimizle el ele bu zor günleri atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi.