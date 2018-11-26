Engelsiz kurslara kayıtlar başladı

Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde ücretsiz yeni sezon kursları için kayıtlar başladı. Her yaştan engelli bireyler, bu dönemde de müzik ve el sanatları gibi kurslar sayesinde hem sosyalleşecek hem de becerilerini geliştirecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi'nde hizmete sunulan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, engelli bireylere sosyal yaşamın kapılarını araladı. Bugüne kadar her yaştan yüzlerce engelliye hizmet veren merkez, yeni dönem kursları için de kayıt almaya başladı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden, Boccia Milli Takım Antrenörü Gülşah Ürel'in verdiği boccia kursu bu sezon da devam ederken; ayrıca işaret dili, müzik, kilim dokuma ve el sanatları kursları da açılacak. Kayıt ve katılım koşullarına ilişkin 0232 370 00 15 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

Engelsiz yaşam için

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Engelliler için sosyal yaşamın kapılarını açan ve ailelerine nefes alma imkanı sunan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezimiz, ücretsiz kurslarıyla yoğun ilgi görüyor. Dolu dolu geçen yaz okullarının ardından, yeni sezonda da en çok talep edilen branşlar ile engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Evde kapalı kalmak yerine sosyalleşmek, spor yapmak ve keyifli saatler geçirmek isteyen, hayata engel tanımayan yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Tesiste neler var?

Aynı anda onlarca engelliye hizmet edebilecek şekilde tasarlanan ve 22 kişilik misafirhanesi de bulunan Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde; dinlenme odası, etkinlik odası, çok amaçlı salon, yemekhane, idari birimler yer alıyor. Karşıyakalılar, bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabiliyor. Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. Aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki işlerini halledebiliyor, sosyal yaşama katılabiliyor.