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Eniştesini çivi ile öldürmüştü, ev hapsine alındı

İzmir’in Buca ilçesinde, eski eniştesine çiviyle saldırarak ölümüne neden olan kişi hakkında mahkemece ev hapsi kararı verildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, eski eniştesine çiviyle saldırarak ölümüne neden olan kişi hakkında mahkemece ev hapsi kararı verildi.


Olay, İsmail Sivri Bulvarı numara 346 önünde meydan geldi. 27 yaşındaki Kadir S. ile 48 yaşındaki eniştesi Ferzande Güzel arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Kadir S., iddiaya göre eniştesi Ferzande Güzel'e çivi ile saldırdı. Güzel, hayatını kaybederken, Kadir S. ise gözaltına alındı.


Kadir S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 27 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkeme tarafından ise ev hapsine alındı.

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