Enkaz başında ağlayan görevli şimdi de yardım deposunda çalışıyor

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ve dinlenme sırasında akıttığı gözyaşları ile kameralara yansıyan 26 yaşındaki Tahsin Kaymak, şimdi de depremzedelere yollanan yardım malzemelerinin çadırlara ulaştırılması için çalışıyor.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan 26 yaşındaki Tahsin Kaymak, dinlenme sırasında gözyaşı dökerken çekilen fotoğrafı ile hafızalara kazındı. Enkaz alanında yoğun bir çaba gösteren, ayağının tozu ile bu kez de depremzedelere yollanan yardım malzemelerinin çadırlara ulaştırılması için çalışan Kaymak, “Görüntümün çekildiğinden haberim yoktu. Enkaz alanında tepki vermemeniz gerekiyor. Yaşadığımız duygular, yukardaki tepkisizliğimiz nedeniyle aşağıya dinlenmeye indiğimizde ortaya çıkıyor” dedi.

“Görüntümün çekildiğinden haberim yoktu”

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bağlı olarak enkaz alanında bulunduklarını kaydeden Kaymak, “Bu işe Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu ile başlamıştım. Daha sonra federasyonun kurtarma ekiplerine katılarak eğitimler aldım. Yaklaşık 7 yıllık arama kurtarma geçmişim var. Depremden sonra İzmir Mağara Araştırma Derneği bünyesinde toplanıp AFAD ile iletişime geçtik. Onların yönlendirmeleri doğrultusunda Rıza Bey Apartmanı, Emrah Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma görevlisi olarak enkaz alanlarında bulunduk. Fotoğrafımın ve görüntümün çekildiğinden haberim yoktu. Enkaz alanındayken tepkisiz olmak, hataya yer vermemek gerekiyor. İşimi bitirip dinlendiğim sırada bu duygusallığın etkisi ortaya çıktı. Yaşadığımız duygular, yukardaki tepkisizliğimiz nedeniyle aşağıya dinlenmeye indiğimizde ortaya çıkıyor. O sırada fotoğrafım ve görüntüm çekilerek haberlere yansımış. Ben durumun hiç farkında değildim. O sırada arkadaşlarım ara ara yanıma gelip beni teselli ediyordu. Kısa süre içinde psikolojimi toparlayıp görevimin başına geri döndüm. Şimdi de deprem için gönderilen yardımların toplandığı depoda görev alıyorum. Buradaki malzemeleri kolileyip çadırlara gönderiyoruz” diye konuştu.