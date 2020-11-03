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Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayla, hastaneye getirildi

İzmir’de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.


İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından enkaz yığınına dönüşen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanında mahsur kalan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, depremden 91 saat sonra kurtararak hastaneye getirildi. Polis eskortu eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen minik Ayla, acil servis kapısında alkışlarla karşılandı. Minik Ayla, tedavisine devam edilmek üzere acil servise götürüldü.

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