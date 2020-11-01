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Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti

İzmir’deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında vatandaş ve ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bazı esnaflar da dükkanlarını açık tutuyor.

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında vatandaş ve ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bazı esnaflar da dükkanlarını açık tutuyor. Bir AFAD görevlisi, duyarlı davranışından dolayı bir dükkan çalışanına enkazdan çıkartılan Türk bayrağını teslim etti.



İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çevredeki bazı dükkanlar da kapılarını vatandaş ve ekiplere sonuna kadar açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede çalışan ekipler, enkaz altında kalan kişilerin yakınları ve vatandaşlar tuvalet ve şarj ihtiyaçlarını çevredeki bazı dükkanlardan sağlıyor. AFAD görevlisi Altuğ Karadağlı, duyarlı davranışından ötürü dükkanda görevli Emre Cihan'a enkazdan çıkan Türk bayrağını teslim etti. Cihan, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermenin görevleri olduğunu belirterek bayrak hediye edilmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.

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