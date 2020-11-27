Enkazdan kurtarıldıktan sonra hayatını kaybeden amatör futbolcuya acı veda

İzmir’deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra kurtarılan, 28 günlük yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, toprağa verildi.
İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 6 saat sonra kurtarılan, 28 günlük yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, toprağa verildi. 28 yaşındaki amatör futbolcunun tabutuna İzmir takımlarının formaları örtüldü.
30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alınmıştı. 28 gün yoğun bakımda kalan Malik Tahirler, dün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Tabutuna İzmir takımlarının formaları örtüldü
Malik Tahirler'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğünden alınarak Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'na götürüldü. Tahirler'in tabutuna Karşıyaka, Göztepe ve Bornova Yeşilovaspor formaları örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Malik Tahirler'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Tahirler'in cenaze törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yakınları ve takım arkadaşları katıldı.