Epic Fair ile Red Bull Music iş birliği

20 Nisan Cumartesi günü İzmir Kültür Park'ta gerçekleşecek olan Epic Fair'deki Red Bull Music Ada Sahnesi'nde; İnsanlar, Islandman, Vaudou Game, Hedonutopia ve Brek gibi isimler performans gösterecek.

Müzik festivali Epic Fair, bu yıl da Red Bull Music ile iş birliği yapıyor. 20 Nisan Cumartesi günü İzmir Kültürpark'ta üç ayrı sahneyle bağımsız müziğin öne çıkan isimlerini ağırlayacak olan festivalde; Ada Sahnesi de Red Bull Music'e emanet olacak. Red Bull Music Ada Sahnesi'nde Anadolu'nun köklü seslerini elektronik kalıplarla yorumlayan Barış K. ve Cem Yıldız'ın müzik projesi İnsanlar, Tolga Böyük'ün solo müzik projesi olarak kurulan ve bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman, 70'li yılların Afro-funk tınılarını yansıtan multienstrümentalist Beninli müzik grubu Vaudou Game, Fırat Külçek ve Kerem Feyzi'den oluşan indie-elektronik müzik grubu Hedonutopia ve İstanbul bağımsız sahnesinin yeni yüzlerinden Brek yer alacak.

Festivalde ayrıca yerli sahneden Nekropsi, yabancı sahneden de İngiliz rock grubu HMLTD, Selda Bağcan ile gerçekleştirdiği düetlerle ülkemizde de çok sevilen İsrailli psychedelic müzik grubu Ouzo Bazooka, Glastonbury ve Garbicz gibi festivallerde görücüye çıkan Shame On Us sahne alacak.