Erhan Çelenk gol krallığında zirveyi bırakmıyor

Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 forması giyen tecrübeli oyuncu Erhan Çelenk, bu sezon ligde kaydettiği 15 golle, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Bucaspor 1928'de top koşturan Erhan Çelenk, Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon attığı gollerle takımının skor yükünü çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu, Bucaspor 1928 formasıyla ligde 32 maça çıkarken, 15 gol kaydetme başarısı gösterdi. Çelenk, gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Erhan'ın en yakın rakibi Ergin Keleş'in ise 13 golü bulunuyor.

Maç başına 0.47 gol ortalamasıyla oynuyor

Sezon başında Manisa FK'dan, Bucaspor 1928'e transfer olan tecrübeli futbolcu Erhan Çelenk, bu sezon İzmir ekibinde 15 gol atarak ligdeki en skorer oyuncu oldu. 34 yaşındaki futbolcu, maç başına 0.47 ortalamayla oynuyor.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, en golcü dönemlerini 2015-2016 ile 2017-2018 sezonlarında 14 gol atarak Erzurumspor FK'da yaşamıştı.