Erhan Çelenk ve Berke Bıyık, Bucaspor 1928'in gol yükünü çekiyor

Bucaspor 1928'in yıldız oyuncuları Erhan Çelenk ve Berke Bıyık, bu sezon ligde kaydettikleri toplam 20 golle sarı-lacivertlilerin skor yükünü çekiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ligde şimdiye kadar attığı 34 golle Kocaelispor'un ardından ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisinin bu alanda gol yükünü iki oyuncu çekiyor. Bu sezon 18 maça çıkan Berke Bıyık 7 gol atarken, Erhan Çelenk ise 19 müsabakada 13 gol kaydederek hem gol krallığında zirvede yer alıyor hem de takımın en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor. Bucaspor 1928'in bu iki oyuncusu, sarı-lacivertlilerin bu sezon attığı 34 golün 20'sine katkı vererek takımın skor anlamında temel taşlarından oldular.