Erhan Kartal, Bucaspor 1928 yolunda

Bucaspor 1928'in, Ankara Keçiörengücü forması giyen sağ bek Erhan Kartal'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, şampiyonluk yolunda lider Kocaelispor'un 6 puan gerisine düştükten sonra kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın, Ankara Keçiörengücü forması giyen Erhan Kartal'la görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Transferde herhangi bir aksilik olmaması durumunda ise 29 yaşındaki oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı tahmin ediliyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken, 4 asist yaptı.