Erikte rekolte düşüklüğü

Türkiye'nin önemli papaz eriği üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde erik hasadı hareketli geçerken, toptan alış fiyatları 4 liraya kadar düştü. Bu yıl rekoltenin düşük olduğu belirtilirken, 10-12 liradan açılan fiyatlar bir hafta içinde 4 liraya kadar geriledi.

İzmir'in erik üretimindeki lokomotif ilçesi Ödemiş'in kırsaldaki önemli üretim merkezi Kaymakçı'da, papaz eriği için nabız Raşit Şen Pazaryerinde atıyor. Yağışlar nedeni ile bu yıl yaşanan rekolte düşüklüğü, büyük şehirlerde eriğin fiyatını 15 liraya kadar yükseltti. Ödemiş pazarında ise fiyatlar 8-10 lira arasında değişiyor. Papaz eriğinin üreticiden alış fiyatı da kilo başına değişiklik gösteriyor. Üreticiler, bölgede iklim koşullarının yağışlı gitmesi nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi.

Toptancı pazarına erik getiren üretici Merih Tekin, hava koşullarının etkisi ve üretimin canlı olmayışı sebebiyle papaz eriğinin rekoltesinin düşük olduğunu söyledi. Tekin şunları söyledi:

"Bu yıl rekolte düştü. Tabii bunun başlıca sebebi havanın yağışlı gitmesi. Pazardaki fiyatlar da ani düşüş gösterdi. Üretici olarak fiyatları belirleme durumunda değiliz. Bugün getirdiğim erikler 4 liradan alıcı bulmakta zorlandı.”

Kaymakçılı üreticilerden Ahmet Kaymak da, "Fiyatlar her yıl olduğu gibi ani düşüş gösterdi. Piyasaya gelen ürün az olmasına rağmen 4 liraya kadar düştü. Büyük şehirlerde 15 lira civarında satıldığını duyuyoruz. Geçmiş yıllarda ürünün para etmemesi ve arazi toplulaştırması da üretimi azalttı. Ağaçlar el değiştirdi, kimi yerlerde erik ağaçları kesildi. Bunlar da üretimi ve fiyatı etkiledi. Kaymakçı'da yine de erik üretimi devam ediyor. Ürün çok kaliteli ama bu fiyat olarak bize yansımıyor. Buradaki ürün doğrudan İzmir, İstanbul, Ankara ve Bursa'ya gidiyor" diye konuştu.

Kaymakçı'daki papaz eriğinde hasadın mayıs sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.