Eriş: 'Ödemiş, tarımda marka olmalı'

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Küçükmenderes havzasının Türkiye tarımında ve hayvancılığında söz sahibi bir bölge olduğuna dikkat çekerek, Ödemiş'in tarımda marka haline getirilebileceğini belirtti.

ÖTO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Ödemiş Kaymamamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in de katıldığı kahvaltıda ilçenin ekonomik potansiyeli değerlendirildi.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, yaptığı değerlendirmede, “Kurumlar arası iletişim ve ortak çalışma her zaman hem üyelerimize hem bölgemize faydalı olacaktır. İlçemizdeki her kurum ile her zaman dayanışma ve iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyarız” dedi.

Böyle bir davetten dolayı Ödemiş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü adına müdür İbrahim Altıntaş'a teşekkür eden Eriş, “Küçükmenderes havzası, Türkiye tarımında ve hayvancılığında söz sahibi bir bölgedir. Ödemiş olarak bu bölgede önemli bir merkez durumundayız. Yapacağımız ortak çalışmalarla Ödemiş ve Küçükmenderes havzasını marka haline getirebiliriz” dedi.