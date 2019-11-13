ERİSAD Başkanı Cihanbeylerde: "Projeleri yatırımlara dönüştürerek ekonomimize katkı sağlayacağız"

Erzurumlu İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (ERİSAD) Başkanı Mustafa Cihanbeylerde, basın mensubu ve iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantısında, "ERİSAD'ı kurarak bu hizmet kervanına ticari ve ekonomik olarak, hatta istihdam oluşturarak katkı sunmak amacındayız. Projeler geliştirip, bu projeleri birlikte yatırımlara dönüştürerek ülke ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

Erzurumlu İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (ERİSAD) Başkanı Mustafa Cihanbeylerde, basın mensupları ve iş adamlarıyla Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki kahvaltıda bir araya geldi. Çok sayıda Erzurumlu iş adamlarının olduğu toplantıda konuşan ERİSAD Başkanı Mustafa Cihanbeylerde, 18 Mart'ta tescillenen derneğin faydalı olacağını belirtti.

"İstihdam oluşturarak katkı sunmak amacındayız"

Dernek olarak ekonomiye katkı sunmak istediklerini ifade eden Başkan Cihanbeylerde, "Erzurum adı ile Türkiye'de hiç kurulmamış olan ERİSAD'ı yani Erzurumlu İş Adamları ve Sanayicileri Derneğimizi kurarak, bu hizmet kervanına ticari ve ekonomik olarak, hatta istihdam oluşturarak katkı sunmak amacındayız. Her biri kendi alanında başarılı iş insanlarımızı ve sanayicilerimizi bir araya getirdik. Kurmuş olduğumuz derneğimiz ile doğru analizler ve çözüm odaklı çalışmalar yaparak, firma yapılarının daha verimli bir hale gelmesi doğrultusunda kurumsallaşma ve büyüme ivmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapacağız. Bunların sonucunda ekonomimize katkıda bulunup daha fazla istihdam sağlamak başlıca amacımızdır. İş insanı ve sanayicilerimiz ile birlikte projeler geliştirip, bu projeleri birlikte yatırımlara dönüştürerek ülke ekonomimize katkı sağlayacağız" dedi.

Cihanbeylerde, "Başta üyelerimiz olmak üzere iş hayatımızda karşılaşabileceğimiz sıkıntı ve sorunların hızlı ve akılcı bir şekilde çözümü için gerekli tüm analiz ve çalışmaları yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlara irtibata geçerek, olumlu sonuçlar alınıncaya kadar takip edeceğiz. Bunları gerçekleştirebilmek adına, bilgi ve deneyimleri ile toplum için faydalı çalışmaları bulunan; akademisyen, bürokrat ve milli sporcularımızın da bilgi, deneyim ve tecrübelerinden istifade edeceğiz" şeklinde konuştu.

ERİSAD'ın hiçbir siyasi ve ticari kurumla bağlantısı olmadığını da anlatan Başkan Mustafa Cihanbeylerde, son olarak şöyle devam etti:

"Hepsi kendi alanında başarılı ve inanmış insanların bir araya geldiği ERİSAD için amaçlarını gerçekleştirmek bir hayal değil bir hedeftir. Bu vesile ile henüz aramızda olmayan amaç ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde katkısı olacağına inanıyoruz."

Toplantıya ayrıca, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven de katıldı.