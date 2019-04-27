Erişkinlerde ve çocuklarda aşılamaya vurgu

Erişkin Aşı Sempozyumu'nda konuşan Doç. Dr. Selma Tosun, erişkinlerin ve çocukların gerekli durumlarda aşı olması gerektiğini belirterek, "Aşıların başarısı tartışılmazdır. Aşı yaptırmak istemeyenlerin kendilerine ve çocuklarına zararı olduğu gibi bu durumun topluma da zararı vardır" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘IV. Erişkin Aşı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda; Prof. Dr. Şefik Alkan ‘Bağışıklığı Anlamak: Yeni Tanım', Prof. Dr. Emin Kansu ‘Temel İmmünoloji ve Aşı İmmünolojisi', Prof. Dr. Selim Badur ‘Mikrobiyata ve İmmünolojisi İlişkisi', Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu ‘Güncel Sut Verilerine Göre HBV ve HCV Tedavisinde Yenilikler', Doç. Dr. Serap Gencer ‘EKMUD Erişkin Aşı Rehberi', Doç. Dr. Selma Tosun ‘Türkiye Kronik Hepatit Önleme ve Kontrol Programı', aşı hemşiresi Betül Köse ‘Erişkin Aşı Polikliniği ve Erişkin Aşılama Konusunu Nasıl Başardık?', Uzm. Dr. Hülya Özkan Özdemir ‘HIV, AIDS Olgularında Aşılama' ve Uzm. Dr. Şebnem Çalık da ‘Özel Gruplarda Aşılama' konularında sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan ile Doç. Dr. Selma Tosun açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Başhekim Doç. Dr. Enver İlhan, Sağlık Bakanlığının aşılama programını etkin bir şekilde yürüttüğünü belirterek, uluslararası bilimsel camiada bilinen ve alanında deneyimli hocaların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum nedeniyle mutlu olduklarını ve sempozyumun çok yararlı geçtiğini ifade etti.

"Aşıların başarısı tartışılmazdır"

Aşılama hakkında önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Selma Tosun, "Çocuklar aşılandırılıyor ama erişkin aşısı pek farkına varılmayan bir durum. Erişkinlerin de aşılanması gereken durumlar var. Örneğin hala özellikle 60 yaş üstünde tetanoz sebebiyle hayatını kaybeden insanlar görüyoruz. Sene 2019 olmuşken ‘böyle şeyler olmasın' diyoruz. Dünyada kızamık vakaları oluyor. Bunun önde gelen nedeni, aşı yapılmasını istemeyen gruplar. Bu bizi yıpratan bir durum. Aşıların başarısı tartışılmazdır. Aşı yaptırmak istemeyenlerin kendilerine ve çocuklarına zararı olduğu gibi bu durumun topluma da zararı vardır" diye konuştu.

"Doğruyu bilim insanlarından öğrenmelisiniz"

Doç. Dr. Tosun, çiçek ve çocuk felci gibi hastalıkların aşılarla yok edildiğini dile getirerek şu bilgileri paylaştı:

"Hepatit B aşılamasına Türkiye'de 1998 yılında başladık. O sayede 1998'den sonra doğan çocuklarımızın yüzde 95'inde Hepatit B görülmüyor. Erişkinlerin de mutlaka aşılanması gereken durumlar var. Sosyal medya kullanıp birbirlerini yanlış etkileyenler var. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var. Oysa doğruyu bilim insanlarından öğrenmek lazım. Aşı yapılmasını istememek çok yanlış bir durum. Anne-babalar çocuklarının garantörüdür, sağlığından sorumludur. Çocuğuna aşı yaptırmayan anne babalar da çocukları hastalanırsa bundan sorumlu tutulabilirler."

"Devlet karşılıyor"

Erişkin aşı polikliniği hakkında da konuşan Tosun, "Bizim erişkin aşı polikliniğimiz çok iyi çalışıyor. Devletimiz 15 yıldan beri erişkin aşılamasına çok büyük destek vererek bize genelgeler gönderip ‘bu aşıları yapın' diyor. Kişiler aile hekimlerine ya da devlet hastanesi, üniversite hastanesi, eğitim-araştırma hastanesine başvurduğu takdirde hangi aşıları yapılacağı konusundan yönlendiriliyorlar ve aşıları da devlet tarafından karşılanıyor" ifadelerine yer verdi.