Türkiye'nin Oscar adayı “Ayla”nın yanı sıra yakın zamanda gösterime giren ve büyük beğeni toplayan “Müslüm” filmlerinin Yapım Genel Koordinatörü Erkan Gezginci, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle buluştu.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen ve katılımın yoğun olduğu söyleşide, film oluşum süreciyle ilgili deneyim ve bilgilerini öğrencilere aktaran Gezginci, Ayla ve Müslüm filmlerinin kamera arkası görüntülerine de etkinlikte yer verdi.

“Dizi sektörünün gelişmesi sinemayı olumlu yönde etkiliyor”

Son yıllarda dizi sektörünün teknik açıdan gelişmeye başladığının altını çizen Gezginci, “Dizilerin teknik kalitesinin artmasıyla birlikte özellikle ‘Ayla' ve ‘Müslüm' filmlerinde bizler de gelişen teknolojik yapıdan faydalandık” diyerek söz konusu durumun sinemaya da doğrudan katkı verdiğini belirtti.