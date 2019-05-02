Erkeklerin korkulu rüyası: Kıl dönmesi

Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Şükrü Boylu, kıl dönmesi ve tedavisi hakkında bilgi vererek, "Kıl dönmesi kötü değil; ancak can sıkıcı bir hastalıktır" dedi.

Kıl dönmesi, son yıllarda özellikle erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. Kuyruk sokumu bölgesinde meydana gelen bir cilt rahatsızlığı olan kıl dönmesi, zaman zaman ise yaşam kalitesini düşürürken, Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Şükrü Boylu, kıl dönmesi hakkında merak edilenleri anlattı.

Kıl dönmesinin akıntı, iç çamaşırda ıslaklık, hoş olmayan bir koku, kuyruk sokumunda ağrı ve kaşıntı gibi belirtileri olduğunu söyleyen Boylu, "Deri altındaki kıl yapılarının, deriden dışarıya çıkamamaları ile deri altında kılları barındıran yuvanın gelişmesi sonucu kıl dönmesi ortaya çıkıyor. Kıl dönmesi tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle bölgede gelişen apsenin boşaltılması gerekli. Sakrum üzerinde (Kuyruk sokumu kemiğinin üstündeki kemik) orta hatta ya da yana uzanan ağrılı şişlik kendiliğinden boşalabildiği gibi cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. Cilt üzerinde iz bırakmayan küçük bir kesi ile apse boşaltılır ve içi özel bir sıvı ile temizlenerek kapatılır. Tekrarları önlemek için bir kaç kez kristalize mentol uygulaması yapılabilir" dedi.

Kıl dönmesinde hangi cerrahi tedavi uygulanırsa uygulansın tekrarlama olasılığının olduğunun altını çizen Boylu, "Kalıcı çözüm üretmeyi amaçlayan cerrahi işlemler, tıbbi önlemler başarısız kalırsa önerilmelidir. Mümkün olduğunca minimal invazif cerrahi teknikleri içeren seçeneklere yönelmek genelde hekimlerin ilk uyguladıkları girişimlerdir. Bu yöntemlerle hastalar kısa sürede tedavi edilip, günlük hayatlarına geri dönebilirler" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Prof. Dr. Şükrü Boylu, kıl dönmesinin aşırı kıllı genç erkeklerde daha sık gözüktüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

"Kıl dönmesi kötü değil; ancak can sıkıcı bir hastalıktır. Obezite, aşırı terleme, jiletle yapılan kıl temizliği kıl dönmesi için risk faktörüdür. Bu yüzden yaşam tarzındaki değişiklikler ve vücuttaki tüylerin belli aralıklarla temizlenmesi kıl dönmesinden korunmaya yardımcı olacaktır."