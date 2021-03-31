Erken tanı, hayat kurtarıyor

Kent Sağlık Grubu tarafından 1 Nisan'da başlayan Ulusal Kanser Haftası'nın amacına destek için Kent Alsancak ve Bayraklı Tıp Merkezlerinde uygun fiyatlı erken teşhis tarama paketleri hazırlandı. Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, “Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak başta risk gruplarının kanser taramalarını geciktirmemeleri için avantajlı paketleri hizmete sunduk” dedi.

Kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında Ulusal Kanser Haftası etkinlikleri düzenlenirken, Kent Sağlık Grubu da bu çabaya önemli bir katkı sunuyor. Kent Sağlık Grubu, Çiğli'deki Kent Hastanesi ve Onkoloji Merkezi ile Konak ve Bayraklı'daki tıp merkezleriyle şehrin farklı lokasyonlarında yer alarak tüm İzmirlilere sağlık hizmetlerini ulaştırmayı amaçlarken, kanser haftasına özel hizmet geliştirdi. ABD'nin en önemli kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital ile yaptıkları işbirliği ile kanser hastalığının tanı ve tedavisi konusunda dünyadaki tüm yenilikleri çok yakından takip edip bunları hastalarına sunduklarını belirten CEO Dr. Yıldırım, “Bu hizmetleri sadece hastanemiz ve onkoloji merkezimizde değil Kent Alsancak ve Kent Bayraklı Tıp Merkezlerimizle de vatandaşlarımıza ulaştırmayı bir görev sayıyoruz” diye konuştu.

Erken teşhisin önemi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir yılda 165 binin üzerinde kişiye kanser teşhisi konulduğunu belirten Dr. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal, mesane ve mide kanserleri, kadınlarda ise meme, tiroid, kolorektal, rahim ve akciğer kanserleri ülkemizde en sık görülen kanser türleridir. Kanser, tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan ama yüzde 30-50'si önlenebilir bir hastalık. Bunu önlemenin bir yolu risk faktörlerinden kaçınmak, diğeri ise erken teşhistir. Bilindiği üzere nisanın ilk haftası Ulusal Kanser Haftası. Bu hafta kapsamında kanser konusunda farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor, erken tanının önemine dikkat çekiliyor. Kent Sağlık Grubu olarak çeşitli uygulamalarla bu amaçlara destek vermeye çalışıyoruz. Erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu gerçeğinden yola çıkarak Kent Alsancak ve Kent Bayraklı Tıp Merkezlerimizde avantajlı fiyatlarla erken teşhis tarama paketleri hazırladık. Meme kanseri erken teşhis paketi, prostat kanseri, rahim ağzı erken teşhis paketleri gibi. Özellikle risk gruplarının kanser taramalarını geciktirmemesi, ertelememesi gerekir. Vatandaşlarımız iki önemli lokasyonda yer alan, salgına karşı her türlü önlemi aldığımız Kent Alsancak ve Kent Bayraklı Tıp Merkezlerimizde güvenle bu testleri yaptırabilirler.”

Öte yandan Kent Sağlık Grubu CEO'su Dr. Ruşen Yıldırım, pandemiye ek depremin de travma yaşattığı bölge sakinlerine destek için Kent Bayraklı Tıp Merkezinde doktor muayene, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinde de ciddi indirimler yaptıklarını söyledi.